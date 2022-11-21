新規感染1167人、10カ月ぶり低水準（20日）

シンガポール新規感染1167人、10カ月ぶり低水準（20日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事新規感染1666人、４日連続減少（19日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1908人、前日から９％減少（18日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2765人、前日から７％減少（10日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染2982人、前日から16％減少（９日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1570人、前週同日から減少（３日）シンガポール社会保健医療社会一般