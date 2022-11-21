20日の感染者18人、２日連続で死者ゼロ

ミャンマー20日の感染者18人、２日連続で死者ゼロ安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事23日の感染者52人、６日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般22日の感染者42人、５日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般13日の感染者９人、68日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般コロナ検査陽性率、10日連続で２％未満ミャンマー社会保健医療社会一般新規感染は521人、検査陽性率2.5％に上昇ミャンマー社会保健医療社会一般