オミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷

香港オミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市海珠区の外出制限、22日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、８千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWツアー客の飲食店利用を解禁 条件付き、効果「限定的」と業界香港観光保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食NEW関連記事オミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ワクチン接種、生後半年から可能に香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制３歳未満へのワクチン接種、９月にも開始か香港社会保健医療医薬品社会一般シノバック製ワクチンの効果、当局が擁護香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制子どものワクチン接種は１回で、政府専門家香港社会保健医療社会一般政策・法律・規制