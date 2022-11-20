新型コロナの域内感染者、20日は１万6197人

台湾新型コロナの域内感染者、20日は１万6197人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市海珠区の外出制限、22日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、８千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWツアー客の飲食店利用を解禁 条件付き、効果「限定的」と業界香港観光保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食NEW関連記事新型コロナの域内感染者、10日は２万2286人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、30日は３万1500人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、10日は３万2068人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、29日は４万4665人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、28日は４万8421人台湾社会保健医療社会一般