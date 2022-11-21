広州市海珠区の外出制限、22日まで延長

中国-広東広州市海珠区の外出制限、22日まで延長社会NEW国・地域中国-広東業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市海珠区の外出制限、22日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、８千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWツアー客の飲食店利用を解禁 条件付き、効果「限定的」と業界香港観光保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食NEW関連記事広州市海珠区、19日まで外出制限を延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制越秀区の西部エリアに外出制限、13日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制広州市越秀区、各種施設で陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制深セン市、交通機関利用に48時間の陰性証明中国-深セン社会統計保健医療陸運海運空運社会一般政策・法律・規制広州市２区、娯楽施設の営業停止を延長中国-広東社会保健医療娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制