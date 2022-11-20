19日の感染者30人、新たな死者確認されず

ミャンマー19日の感染者30人、新たな死者確認されず安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市海珠区の外出制限、22日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、８千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWツアー客の飲食店利用を解禁 条件付き、効果「限定的」と業界香港観光保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食NEW関連記事６日の感染者45人、新たな死者確認されずミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者139人、新たに死者１人ミャンマー社会保健医療社会一般10日の感染者数10人、死者ゼロは34日連続ミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染250人、陽性率は1.6％にミャンマー社会保健医療社会一般コロナ新規感染、347人に減少ミャンマー社会保健医療社会一般