バンコク損保、コロナ支払軽減で３Ｑ黒字化

タイバンコク損保、コロナ支払軽減で３Ｑ黒字化金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ保険決算関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（20日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW広州市海珠区の外出制限、22日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW週末３日間の感染者、８千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン対応ワクチンを承認、月末に入荷香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWツアー客の飲食店利用を解禁 条件付き、効果「限定的」と業界香港観光保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食NEW関連記事自動車保険、20年は交通事故減少で黒字シンガポール金融統計自動車保険損保バンコク、ラオスに合弁会社を設立タイ金融決算金融一般設備投資証券自賠責保険、引受損益が黒字に＝10年香港金融統計自動車二輪車金融一般保険陸運大連の保険市場、1～5月収入は11％増中国-大連金融統計保険損保IAG、2,500万豪ドルの赤字オーストラリア保険