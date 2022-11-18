７～９月経常収支黒字、高水準を維持

インドネシア７～９月経常収支黒字、高水準を維持経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易ＧＤＰ７～９月経常収支黒字、高水準を維持インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEWメタバースのＧＤＰ押し上げ効果、最大2.4％中国-全国ＩＴマクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW時間当たり労働生産性、７～９月は3.8％増マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW長江デルタモデル地区、３年で5600億元投資中国-上海経済マクロ経済統計設備投資豪の生産性低下、10年後の経済規模が縮小かオーストラリア経済マクロ経済金融一般５兆ドル経済の実現、４州の製造業成長が鍵インド経済マクロ経済その他製造貿易統計10月輸出は15％増、電気電子など好調マレーシア経済貿易統計電機農林・水産石油・石炭・ガス鉱業NEW７～９月経常収支黒字、高水準を維持インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW10月国際収支、７億1100万ペソの黒字に転換フィリピン金融貿易統計金融一般NEW石化業界、22年の利益１兆元超へ＝業界団体中国-全国資源マクロ経済貿易統計化学一般石油・石炭・ガスNEW１～10月の投資認可額、１％増の35億ドルカンボジア経済マクロ経済統計設備投資NEW広東省の輸出額、１～10月は6.8％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計関連記事４～６月経常収支黒字、３四半期ぶり高水準インドネシア経済マクロ経済貿易統計１～３月経常収支、３期連続で黒字維持インドネシア経済マクロ経済統計21年経常収支が10年ぶり黒字、33億ドルインドネシア経済マクロ経済貿易統計財政３Ｑ経常収支、黒字幅は09年以来で最大インドネシア経済マクロ経済統計第３四半期の経常収支、９年ぶりに黒字化インドネシア経済マクロ経済統計財政