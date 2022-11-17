10月訪日客49万人、水際緩和で回復鮮明

日本10月訪日客49万人、水際緩和で回復鮮明観光NEW国・地域日本業種観光関連タグ香港韓国日本米国小売り観光関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き訪日中国人、10月は２万1500人＝ＪＮＴＯ中国-全国観光統計観光NEW訪日香港人が急回復、10月は前月比13倍に香港観光統計観光NEW10月の香港旅客数、海外から倍増香港観光統計観光NEW10月の訪日台湾人、前年同月の82倍台湾観光統計観光NEW東南ア訪日者数、２年８カ月ぶり10万人超えASEAN観光統計観光NEW10月訪日客49万人、水際緩和で回復鮮明日本観光観光小売りNEWアジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW珠海イミグレで24時間内の陰性証明、23日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国の新卒者、23年度に1158万人＝最多更新中国-全国社会マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW上海ディズニー、一部施設を営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW省またぐ旅行・移動が便利に 中央政府が通知、出張にも恩恵か中国-全国経済マクロ経済保健医療卸売りその他サービス陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW航空各社、10月の国内線旅客が大幅減中国-全国運輸マクロ経済統計空運政策・法律・規制NEW関連記事９月訪日客20万人超え、コロナ禍前比90％減日本観光観光訪日旅行1300人超申請、７月以降増加へ日本観光観光政策・法律・規制５月東南ア訪日者数、前年比34倍の６万人ASEAN観光統計観光４月の訪日韓国人客、7.2倍の7700人韓国観光観光21年訪日客最少24万人、出国者は69年並み水準日本観光統計空運観光