フンセン首相がコロナ感染、Ｇ20会議欠席

カンボジアフンセン首相がコロナ感染、Ｇ20会議欠席政治NEW国・地域カンボジア業種政治関連タグカンボジア保健医療政治一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW珠海イミグレで24時間内の陰性証明、23日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国の新卒者、23年度に1158万人＝最多更新中国-全国社会マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW上海ディズニー、一部施設を営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW省またぐ旅行・移動が便利に 中央政府が通知、出張にも恩恵か中国-全国経済マクロ経済保健医療卸売りその他サービス陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW航空各社、10月の国内線旅客が大幅減中国-全国運輸マクロ経済統計空運政策・法律・規制NEW関連記事習氏「ゼロコロナ」も出席、Ｇ20夕食会インドネシア政治保健医療政治一般NEWマルコス氏、中国に「主権譲らない」フィリピン政治政治一般政策・法律・規制外交マルコス氏、中国習主席と電話会談フィリピン政治政治一般選挙外交ネット企業の海外上場支持、中国副首相全国経済自動車ＩＴ一般政策・法律・規制習氏「資本の力発揮を」、格差解消の長期目標で中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制