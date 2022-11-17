第４回国会が閉幕、６法案が成立

ベトナム第４回国会が閉幕、６法案が成立政治NEW国・地域ベトナム業種政治関連タグベトナム政治一般関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック第４回国会が閉幕、６法案が成立ベトナム政治政治一般NEWデジタル課税・レジ袋課税法案、下院で可決フィリピン経済ＩＴ一般金融一般環境政策・法律・規制財政ＥＶ充電設備導入の法案、国会に提出シンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制首都圏鉄道の共通乗車券、来年内に法整備タイ運輸インフラ陸運新税法案３本、下院で可決へ 車両やレジ袋、税収年480億ペソフィリピン経済マクロ経済自動車ＩＴ一般インフラ社会一般環境政策・法律・規制財政下院議長、年内の予算案可決に意欲フィリピン経済政治一般政策・法律・規制財政関連記事15期４回国会が開幕、７法案など可決予定ベトナム政治政治一般次期国会、10月20日～11月18日にベトナム政治政治一般10月国会の会期、２～３日延長かベトナム政治自動車保健医療インフラ政治一般政策・法律・規制第15期第３回国会が閉幕、５法案が可決ベトナム経済政治一般政策・法律・規制国会閉幕、WTO年内加盟に向け15法案可決ベトナム政治マクロ経済貿易通信医薬品鉱業設備投資卸売り建設・プラント倉庫陸運海運観光教育軍事外交小売り