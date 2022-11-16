訪日中国人、10月は２万1500人＝ＪＮＴＯ

中国-全国訪日中国人、10月は２万1500人＝ＪＮＴＯ観光NEW国・地域中国-全国業種観光関連タグ中国日本観光統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW珠海イミグレで24時間内の陰性証明、23日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国の新卒者、23年度に1158万人＝最多更新中国-全国社会マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW上海ディズニー、一部施設を営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW省またぐ旅行・移動が便利に 中央政府が通知、出張にも恩恵か中国-全国経済マクロ経済保健医療卸売りその他サービス陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW航空各社、10月の国内線旅客が大幅減中国-全国運輸マクロ経済統計空運政策・法律・規制NEW関連記事訪日中国人、３月は9800人中国-全国観光マクロ経済統計保健医療観光政策・法律・規制訪日中国人、１月は1500人中国-全国観光統計観光社会一般５月の訪日中国人1800人、低迷続く中国-全国観光統計観光４月の訪日中国人3300人、落ち込み続く中国-全国観光統計観光３月の訪日中国人、61.4％減の４千人中国-全国観光統計観光