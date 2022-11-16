新規感染2852人、再び２千人上回る

マレーシア新規感染2852人、再び２千人上回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW珠海イミグレで24時間内の陰性証明、23日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国の新卒者、23年度に1158万人＝最多更新中国-全国社会マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW上海ディズニー、一部施設を営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW省またぐ旅行・移動が便利に 中央政府が通知、出張にも恩恵か中国-全国経済マクロ経済保健医療卸売りその他サービス陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW航空各社、10月の国内線旅客が大幅減中国-全国運輸マクロ経済統計空運政策・法律・規制NEW関連記事新規感染1749人、20日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1483人、４日連続で２千人未満マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2720人、12日ぶり２千人台にマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2.3万人、４日連続減少マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2.6万人、累計324.7万人マレーシア社会統計保健医療社会一般