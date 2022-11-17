新規感染者6.7万人、死者47人増

韓国新規感染者6.7万人、死者47人増安全情報社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（16日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW珠海イミグレで24時間内の陰性証明、23日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国の新卒者、23年度に1158万人＝最多更新中国-全国社会マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制NEW上海ディズニー、一部施設を営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW省またぐ旅行・移動が便利に 中央政府が通知、出張にも恩恵か中国-全国経済マクロ経済保健医療卸売りその他サービス陸運海運空運観光社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW航空各社、10月の国内線旅客が大幅減中国-全国運輸マクロ経済統計空運政策・法律・規制NEW関連記事新規感染者1.2万人、死者20人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者3.1万人、死者46人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者7.2万人、死者79人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者３万9196人、死者16人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者6246人、死者６人増韓国社会保健医療社会一般