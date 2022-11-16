新たに5951人感染、前日から63人減

香港新たに5951人感染、前日から63人減安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般新たに5198人感染、前日から210人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5245人感染、前日から536人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般