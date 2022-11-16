車部品業界、22/23年度は８～10％増収か

インド車部品業界、22/23年度は８～10％増収か車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品精密機器機械証券電子・コンピューター統計決算自動車統計奇瑞、26年に英市場進出を計画＝ＥＶ投入中国-安徽車両貿易統計自動車NEW一汽集団、南ア工場の生産１万台突破中国-吉林車両統計自動車NEWＡＩＯＮ、年間販売目標は「超過達成」中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の３Ｑ、販売好調も赤字13億元中国-浙江車両統計決算自動車NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW10月の自動車産業、全分野で２桁増韓国車両統計自動車NEW関連記事石炭価格は新年度も高止まり、ＩＣＲＡインド資源貿易統計鉄鋼・金属ガラス・セメント石油・石炭・ガス電力・ガス・水道本年度の再エネ追加容量、最大８ＧＷインド公益統計電力・ガス・水道環境乗用車販売、本年度は10年前と同水準にインド車両自動車車部品業界、本年度は15％成長＝ＩＣＲＡインド車両統計自動車車部品車部品業界、本年度は10％成長＝ＩＣＲＡインド車両統計自動車二輪車その他製造