中国-全国小売り不振が鮮明10月マイナスに、コロナ響く経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国自動車鉄鋼・金属ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般石油・石炭・ガス電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW自動車統計奇瑞、26年に英市場進出を計画＝ＥＶ投入中国-安徽車両貿易統計自動車NEW一汽集団、南ア工場の生産１万台突破中国-吉林車両統計自動車NEWＡＩＯＮ、年間販売目標は「超過達成」中国-広東車両統計自動車NEW零ホウ汽車の３Ｑ、販売好調も赤字13億元中国-浙江車両統計決算自動車NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW10月の自動車産業、全分野で２桁増韓国車両統計自動車NEW失業率小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW10月の就業者67.7万人増、５カ月連続で鈍化韓国経済マクロ経済統計雇用・労務９月失業率3.6％、前月からさらに改善マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務８月失業率5.86％、１年前からは改善インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ３Ｑ失業率横ばい、時給は過去最大の伸びニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制７～９月の失業率1.2％、４期連続で改善タイ経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事８月の経済、好調を取り戻す 小売と鉱工業上向く、政策が奏功中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般化学一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食４月の経済指標、コロナ響く 消費低迷深刻、小売売上高２桁減中国-全国経済マクロ経済統計自動車インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食10月の主要経済指標、工業など一部復調中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食主要経済指標が伸び鈍化 ８月実績、コロナ禍・豪雨響く中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食主要指標の伸び今年最高 11月統計、消費は回復持続中国-全国経済マクロ経済統計