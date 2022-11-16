〔のぞき見〕飲料店売上高、１千億元突破へ

台湾〔のぞき見〕飲料店売上高、１千億元突破へ社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾外食・飲食統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事ネスカフェ、水出しコーヒー飲料を投入タイ食品食品・飲料飲料タタ、７～９月期は65％減益インド食品決算食品・飲料農林・水産アマゾンカフェ、バイオカップを来週導入タイ食品統計食品・飲料化学一般バイオ石油・石炭・ガス夏向け食品や家電、猛暑で販売好調韓国商業電機食品・飲料卸売りその他サービス小売り地場即席飲料２社、インドネシアで合弁設立シンガポール食品食品・飲料農林・水産