オミクロン対応ワクチン、12月12日から接種可

オーストラリアオミクロン対応ワクチン、12月12日から接種可社会NEW国・地域オーストラリア業種社会関連タグオーストラリア医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事ファイザーの新型ワクチン、今月接種開始マレーシア医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制オミクロン株ワクチン許可、９月上旬から接種も米国医薬保健医療新ワクチン接種へ、「ＢＡ.５」に効果日本社会医薬品社会一般４回目ワクチン、１週間で56万人が接種オーストラリア社会保健医療医薬品社会一般ワクチン４回目、11日から30歳以上も対象にオーストラリア社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制