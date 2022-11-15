豪国内旅行支出、コロナ前超え

オーストラリア豪国内旅行支出、コロナ前超え出張がけん引観光NEW国・地域オーストラリア業種観光関連タグオーストラリア空運観光統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事豪観光業界、新型コロナの打撃は1020億＄オーストラリア観光統計観光政策・法律・規制豪会議参加者、アジア系の支出額が他地域上回るオーストラリア商業統計食品・飲料繊維宝石・宝飾品卸売りその他サービス観光小売り昨年の外国人旅行者数、過去最高の640万人オーストラリア観光マクロ経済統計観光娯楽豪ドル安で国内旅行好調、出張がけん引オーストラリア観光統計金融一般観光娯楽国内旅行支出、過去最高の533億＄にオーストラリア観光統計空運観光