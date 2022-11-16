香港ツアー、旅行会社に再開の気配なし

香港香港ツアー、旅行会社に再開の気配なし観光NEW国・地域香港業種観光関連タグ香港保健医療外食・飲食観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事東南アジア客の回復に期待 ツアー行動制限緩和、業界が歓迎香港観光保健医療観光娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食香港に戻らぬクルーズ船 コロナ規制に嫌気、業界が陳情香港観光保健医療海運観光政策・法律・規制金鐘の統一中心、３月末まで管理費など半減香港建設保健医療不動産建設・プラント旅行業界、政府に通関の早期再開を要望香港観光観光政策・法律・規制シンガポール往来再開を歓迎 政府はコロナ迅速検査を検討香港観光保健医療空運観光政策・法律・規制