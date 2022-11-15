新規感染204人、前日から38人減

ベトナム新規感染204人、前日から38人減安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染630人、前日から214人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染416人、前日から52人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染468人、前日から26人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染442人、前日から77人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染365人、前日から124人増ベトナム社会保健医療社会一般