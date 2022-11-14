新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人

台湾新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事新型コロナの域内感染者、９日は２万4798人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、26日は４万261人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、19日は４万4601人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は４万2212人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、19日は２万8210人台湾社会保健医療社会一般