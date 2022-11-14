無症状感染、１万人超が継続

中国-全国無症状感染、１万人超が継続全国にまん延、当面高止まりか社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事コロナ無症状感染、単日１万人超え中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、８日に1300人迫る中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、５月初旬以来の高水準に中国-全国社会保健医療社会一般コロナ国内感染、週末３日間は891人中国-全国社会保健医療社会一般