新型コロナ、７～13日は新たに9069人感染

フィリピン新型コロナ、７～13日は新たに9069人感染社会NEW国・地域フィリピン業種社会関連タグフィリピン保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事新型コロナ、31日～６日は新たに6346人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、２～８日は新たに1124人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、25～１日は新たに1399人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、21～27日は新たに2726人感染フィリピン社会保健医療社会一般新型コロナ、１～７日は新たに6297人感染フィリピン社会保健医療社会一般