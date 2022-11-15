コロナ新規感染、向こう１カ月に増加見通し

タイコロナ新規感染、向こう１カ月に増加見通し社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイ保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事乳幼児向けワクチン接種、私立病院も参加タイ社会保健医療医薬品社会一般薬明生物、新型コロナ予防薬を生産へ中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般保健省、４カ月ごとの追加接種を推奨タイ社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制当局、アストラゼネカの抗体併用療法を承認タイ医薬保健医療医薬品政策・法律・規制アストラゼネカ、ベトナムに100億円投資へベトナム医薬保健医療社会一般外交