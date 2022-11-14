鴻海のタイＥＶ合弁、工場着工

台湾鴻海のタイＥＶ合弁、工場着工車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾タイ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、モーリシャスで新エネ車販売へ中国-深セン車両自動車NEW鴻海のタイＥＶ合弁、工場着工台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターNEW電気自動車の関税ゼロ％に 利用増と事業振興で、課題は山積ミャンマー車両自動車電機環境政策・法律・規制NEW投資公社、中国企業とＥＶ基金設立へインドネシア車両自動車車部品NEWアショクが資金調達、ＥＶ部門支援でインド車両自動車金融一般NEW現代自が東南ア開拓に本腰 起亜がタイ工場検討、日系に挑む韓国車両自動車関連記事鴻海とＰＴＴのＥＶ合弁、24年に新工場稼働台湾ＩＴ自動車ＩＴ一般通信ＰＴＴと鴻海、半導体事業などで協業を検討タイ製造自動車電子・コンピューターその他製造中国企業、ＥＥＣのＥＶ関連の投資に関心タイ車両自動車電機設備投資政策・法律・規制鴻海とタイＰＴＴが合弁、20億ドルでＥＶ工場台湾車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造工業団地ロジャナ、ＥＶ電池製造で合弁設立タイ製造電機その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務車部品