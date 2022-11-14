新規感染2234人、２日連続３千人下回る

マレーシア新規感染2234人、２日連続３千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染2882人、５日ぶり３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1743人、２日連続２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1737人、６日ぶり２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2417人、累計で459.8万人マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1817人、５日ぶり２千人割れマレーシア社会統計保健医療社会一般