豪の留学業界、新型コロナの打撃から急回復

オーストラリア豪の留学業界、新型コロナの打撃から急回復サービスNEW国・地域オーストラリア業種サービス関連タグオーストラリアその他サービス観光雇用・労務教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（15日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW日本からの渡航前検査１回、機関指定も廃止中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW広州市、「人数増加も市中感染抑え込み」中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW北京市、従業員の健康管理「団体簿」提供中国-北京社会ＩＴ一般保健医療社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW地方が大規模ＰＣＲ取りやめ、検査所閉鎖も中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW関連記事豪留学業界は来年回復、中国からの需要も増加オーストラリア経済マクロ経済その他サービス教育豪の留学生受け入れ再開、業界は「遅すぎ」オーストラリアサービスその他サービス社会一般教育政策・法律・規制学生ビザ発給を、留学生増員に向け大学が要望インドネシア社会社会一般教育テイクオフ：この4月から日本に留学…中国-上海社会社会一般教育雇用・労務中国留学の半分が韓国人、費用の浪費？韓国社会一般