13日の感染者44人、５日連続で死者ゼロ

ミャンマー13日の感染者44人、５日連続で死者ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事12日の感染者48人、死者４日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般15日の感染者18人、４日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般21日の感染者16人、死者ゼロ106日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制12日の感染者９人、97日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般新規感染、２日連続で400人下回るミャンマー社会保健医療社会一般