週末の感染者１日300人切る、累計1151万人

ベトナム週末の感染者１日300人切る、累計1151万人安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（13日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW集中隔離５日に短縮 渡航前ＰＣＲ検査も１回に減少中国-全国社会マクロ経済保健医療陸運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW北京市外との往来制限緩和を、日本商会が要望中国-北京社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW越秀区の西部エリアに外出制限、13日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国コロナ対策「不合理」、日系企業訴え中国-全国経済電機政策・法律・規制NEWコロナ無症状感染、単日１万人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事週末感染者は１日400人下回る、累計1151万人ベトナム社会保健医療社会一般週末の感染者１日300人前後、累計1150万人ベトナム社会保健医療社会一般週末２日は感染者減少、累計1074万人ベトナム社会保健医療社会一般週末２日は感染者減少、累計1071万人ベトナム社会保健医療社会一般週末２日も感染者減少、累計1068万人ベトナム社会保健医療社会一般