音楽イベント入場者、収容人数の７割に制限

インドネシア音楽イベント入場者、収容人数の７割に制限社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア政策・法律・規制イベント社会一般事件関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（13日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW集中隔離５日に短縮 渡航前ＰＣＲ検査も１回に減少中国-全国社会マクロ経済保健医療陸運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW北京市外との往来制限緩和を、日本商会が要望中国-北京社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW越秀区の西部エリアに外出制限、13日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国コロナ対策「不合理」、日系企業訴え中国-全国経済電機政策・法律・規制NEWコロナ無症状感染、単日１万人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事韓国アイドル会場30人失神、負傷情報なしインドネシア社会社会一般イベント労働節の文化イベント、収入8.6億元に中国-全国経済マクロ経済その他サービス観光娯楽社会一般イベント文化・宗教国際映画遺産フェス、ヤンゴンで29日からミャンマー観光電力・ガス・水道観光娯楽メディア社会一般イベント江南ファッションフェス盛況、日本からも韓国繊維統計繊維卸売り観光イベント文化・宗教小売り都心で韓国フェス、韓系企業が来月開催タイ商業設備投資卸売り空運観光娯楽メディアスポーツイベント文化・宗教外交小売り