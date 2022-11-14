中国コロナ対策「不合理」、日系企業訴え

中国-全国中国コロナ対策「不合理」、日系企業訴え経済NEW国・地域中国-全国業種経済関連タグ中国日本電機政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（13日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW集中隔離５日に短縮 渡航前ＰＣＲ検査も１回に減少中国-全国社会マクロ経済保健医療陸運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW北京市外との往来制限緩和を、日本商会が要望中国-北京社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW越秀区の西部エリアに外出制限、13日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国コロナ対策「不合理」、日系企業訴え中国-全国経済電機政策・法律・規制NEWコロナ無症状感染、単日１万人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事中国の輸出規制に懸念、日系企業が要望書中国-全国経済マクロ経済貿易香港総商会会長、ビジネス環境悪化を懸念香港経済マクロ経済食品・飲料金融一般卸売りその他サービス観光雇用・労務小売り電子業界、政府に電力供給の改善を要望フィリピンＩＴマクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制ＫＯＳＰＩが1,900割れ、さらに下落も韓国金融マクロ経済金融一般証券華人ビジネス不調、上半期の景気調査マレーシア経済マクロ経済統計石油・石炭・ガス金融一般政策・法律・規制