為替監視国リストからベトナム除外、米国

ベトナム為替監視国リストからベトナム除外、米国PICK UP金融NEW国・地域ベトナム業種金融関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポール日本金融一般マクロ経済財政政策・法律・規制外交関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機バーツの対米ドル相場、米中の要因で急反発タイ金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW為替監視国リストからベトナム除外、米国ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政外交NEW外貨購入を制限も、ドン安抑制でベトナム金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制NEW金融市場で米ドルが不足、先高観強くベトナム経済マクロ経済貿易金融一般外貨準備、10月は８カ月ぶり増加フィリピン金融統計金融一般首相、物価高「警戒緩めず」 成長持続とバランス重視強調ベトナム経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政関連記事為替操作で米が監視リスト指定、中銀は反発タイ経済マクロ経済貿易金融一般米の「為替操作国」監視リスト、タイは除外タイ金融金融一般政策・法律・規制外交タイ中銀、米国の為替監視を警戒タイ金融マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制米国、韓国の「監視対象」を継続韓国金融金融一般政策・法律・規制外交韓国を為替操作監視国に指定、米財務省韓国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制