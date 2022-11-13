新型コロナの域内感染者、13日は１万8571人

台湾新型コロナの域内感染者、13日は１万8571人安全情報社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（13日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW集中隔離５日に短縮 渡航前ＰＣＲ検査も１回に減少中国-全国社会マクロ経済保健医療陸運空運観光社会一般政策・法律・規制NEW北京市外との往来制限緩和を、日本商会が要望中国-北京社会マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW越秀区の西部エリアに外出制限、13日まで中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国コロナ対策「不合理」、日系企業訴え中国-全国経済電機政策・法律・規制NEWコロナ無症状感染、単日１万人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW関連記事新型コロナの域内感染者、２日は３万3116人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、26日は４万261人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、20日は３万9763人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、16日は４万1430人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万6669人台湾社会保健医療社会一般