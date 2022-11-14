バーツの対米ドル相場、米中の要因で急反発

タイバーツの対米ドル相場、米中の要因で急反発金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア通貨安の危機アジア通貨安の危機バーツの対米ドル相場、米中の要因で急反発タイ金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW為替監視国リストからベトナム除外、米国ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政外交NEW外貨購入を制限も、ドン安抑制でベトナム金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制NEW金融市場で米ドルが不足、先高観強くベトナム経済マクロ経済貿易金融一般外貨準備、10月は８カ月ぶり増加フィリピン金融統計金融一般首相、物価高「警戒緩めず」 成長持続とバランス重視強調ベトナム経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制財政関連記事東ティモール加盟基本合意、11カ国体制へASEAN政治政治一般外交NEWパプア地方、３州分立を正式に宣言インドネシア政治社会一般政治一般政策・法律・規制NEWミャンマー欠席、ＡＳＥＡＮ圧力強化焦点ASEAN政治政治一般外交NEW10日の感染者61人、新たな死者確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW新規感染630人、前日から214人増ベトナム社会保健医療社会一般NEW