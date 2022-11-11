在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限

中国-全国在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限安全情報社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本自動車保健医療小売り社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事到着後の隔離長期化も、大使館が注意喚起カンボジア医薬保健医療社会一般三里屯で脅威の可能性、大使館が注意喚起中国-北京社会社会一般大使館、ＫＬで16日に予定のデモで注意喚起マレーシア社会社会一般在留邦人に注意喚起、日本大使館中国-全国社会社会一般事件日本大使館が注意喚起、デモ活発化で中国-全国社会マクロ経済社会一般事件政治一般政策・法律・規制外交