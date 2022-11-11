第８波備え外出自粛強化、都道府県が対策宣言

日本第８波備え外出自粛強化、都道府県が対策宣言社会NEW国・地域日本業種社会関連タグ日本保健医療イベント社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事接種済証は有効期限設けず、コピーも可日本社会保健医療社会一般デパ地下狙い撃ちに戸惑い、イオンは半減対策日本商業食品・飲料保健医療不動産政策・法律・規制小売り飲食業倒産が年間最多に、20年は外出自粛で日本サービス外食・飲食コロナ累計20万人超、第３波衰えず日本社会保健医療社会一般外国人介護に上限、常勤日本人と同数以下日本医薬保健医療その他サービス