新規感染416人、前日から52人減

ベトナム新規感染416人、前日から52人減安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事新規感染468人、前日から26人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染442人、前日から77人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染365人、前日から124人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染339人、前日から480人減少ベトナム社会保健医療社会一般新規感染913人、前日から76人減ベトナム社会保健医療社会一般