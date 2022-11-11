新たに5697人感染、前日から629人増

香港新たに5697人感染、前日から629人増安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事新たに5068人感染、前日から419人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般新たに5198人感染、前日から210人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5245人感染、前日から536人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般