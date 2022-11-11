現代ウィア、熱管理システム研究施設を新設

韓国現代ウィア、熱管理システム研究施設を新設車両NEW国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車車部品関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波地域差やインフラ停滞、ＮＥＶ普及の課題に中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ車部品NEW現代ウィア、熱管理システム研究施設を新設韓国車両自動車車部品NEWＭＧの新型ＥＶ「ＭＧ４」、15日に予約開始タイ車両自動車電機NEW40年に新車市場の４割ＥＶに 政府方針、プロトンもＣＫＤ視野マレーシア車両自動車その他製造設備投資環境政策・法律・規制車部品NEWＥＶ充電設備導入の法案、国会に提出シンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制NEWトヨタ、ＥＶを初投入 ｂＺ４Ｘ、サブスクも展開インドネシア車両自動車電機NEW関連記事現代ウィア、新たな熱管理システム開発韓国車両自動車ＩＴ一般車部品現代ロテム、水素製造装置工場を新設へ韓国車両自動車その他製造現代モービス、義王市のＲ＆Ｄセンター拡張韓国車両電機車部品車部品の現代ウィア、Ｒ＆Ｄセンター統合韓国車両自動車設備投資建設・プラント12年の売上高1兆Wに、現代ウィア韓国製造自動車二輪車その他製造機械電力・ガス・水道設備投資イベント