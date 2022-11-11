広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で

中国-広東広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で社会NEW国・地域中国-広東業種社会関連タグ中国香港保健医療陸運統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事広州地下鉄30駅が営業停止、コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制広州の新型コロナ、市中感染広がる中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般政策・法律・規制広州地下鉄、「場所碼」の提示必須に中国-広東社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制広州市の地下鉄 ２駅が営業再開中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般地下鉄宋家荘駅、アジア最大の乗換ターミナルに中国-北京運輸マクロ経済インフラ設備投資建設・プラント倉庫陸運