新規感染3267人、２日連続で３千人上回る

マレーシア新規感染3267人、２日連続で３千人上回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事新規感染1210人、過去３週間で最少マレーシア社会統計保健医療医薬品社会一般新規感染2111人、６日ぶり２千人超えマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2728人、７日ぶり２千人台に減少マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2425人、累計で454.7万人にマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染３人、国内感染はゼロマレーシア社会統計保健医療社会一般