経済団体トップ、水際対策の早期撤廃求める

香港経済団体トップ、水際対策の早期撤廃求める経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW経済団体トップ、水際対策の早期撤廃求める香港経済保健医療社会一般政策・法律・規制NEWマカオ、居留許可取得外国人の入境規制緩和マカオ社会社会一般政策・法律・規制東南アジア客の回復に期待 ツアー行動制限緩和、業界が歓迎香港観光保健医療観光娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食タイ経済、本格回復の鍵は中国 待たれる「ゼロコロナ」の転換タイ経済マクロ経済観光政治一般政策・法律・規制インバウンド客、ツアーなら行動制限緩和香港観光保健医療観光社会一般政策・法律・規制外食・飲食アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事「逆隔離」に財界枠を、中華廠商聯合会香港経済マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制海外からの見本市参加、入境４日目から可能香港経済マクロ経済保健医療観光イベント政策・法律・規制深セン隔離ホテル、経済団体が企業枠要望香港経済保健医療観光社会一般政策・法律・規制李家超氏、就任後に本土との往来再開交渉へ香港社会社会一般政治一般政策・法律・規制展示即売「工展会」、売上高はコロナ前水準香港商業イベント小売り