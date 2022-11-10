９日の感染者70人、新たな死者確認されず

ミャンマー９日の感染者70人、新たな死者確認されず安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事８日の感染者73人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般26日の感染者157人、新たに死者２人ミャンマー社会保健医療社会一般４日の感染者12人、死者ゼロは120日連続ミャンマー社会統計保健医療社会一般災害４日の感染者数27人、死者28日連続ゼロミャンマー社会保健医療社会一般新規感染者176人、陽性率は1.6％にミャンマー社会保健医療社会一般