40年に新車市場の４割ＥＶに

マレーシア40年に新車市場の４割ＥＶに政府方針、プロトンもＣＫＤ視野PICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシアオーストラリア自動車車部品その他製造政策・法律・規制環境設備投資関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波地域差やインフラ停滞、ＮＥＶ普及の課題に中国-全国車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ車部品NEW現代ウィア、熱管理システム研究施設を新設韓国車両自動車車部品NEWＭＧの新型ＥＶ「ＭＧ４」、15日に予約開始タイ車両自動車電機NEW40年に新車市場の４割ＥＶに 政府方針、プロトンもＣＫＤ視野マレーシア車両自動車その他製造設備投資環境政策・法律・規制車部品NEWＥＶ充電設備導入の法案、国会に提出シンガポール車両自動車電機インフラ政策・法律・規制NEWトヨタ、ＥＶを初投入 ｂＺ４Ｘ、サブスクも展開インドネシア車両自動車電機NEW関連記事通年の新車販売、65万台に上方修正＝ＲＨＢマレーシア車両統計自動車ＥＶ購入に補助金110億円、政府が閣議承認タイ車両自動車電機環境政策・法律・規制財政ＥＶ普及へ低調な滑り出し 運転者８割関心もインフラに懸念マレーシア車両自動車二輪車環境政策・法律・規制車部品ＥＶ振興策を閣議承認、補助金支給と税軽減タイ車両貿易自動車電機政策・法律・規制財政ＥＧＡＴ、ＥＶや５ＧのＲ＆Ｄで合弁設立へタイ車両自動車ＩＴ一般