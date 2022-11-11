コロナワクチン3.5億回分、近日廃棄

インドコロナワクチン3.5億回分、近日廃棄社会NEW国・地域インド業種社会関連タグインド医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（10日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（10日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW北京モーターショー中止、国内感染者増加で中国-北京車両自動車社会一般イベント車部品NEW広州や北京で欠航相次ぐ、コロナ拡大で中国-全国運輸統計保健医療空運社会一般NEW在中国大使館が注意喚起、コロナ対策で移動制限中国-全国社会自動車保健医療社会一般小売りNEW広州地下鉄、営業停止34駅に＝コロナ拡大で中国-広東社会統計保健医療陸運社会一般NEW関連記事日本への入国時、「コバクシン」が有効にインド社会保健医療医薬品観光社会一般政策・法律・規制ワクチン6.6億回分、政府が新たに発注インド医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制コロナワクチン、政府が4.4億回分追加発注インド医薬医薬品社会一般政策・法律・規制民間病院へのワクチン供給、４月で終了インド医薬貿易保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ワクチンの民間市場販売、３月にも許可インド医薬保健医療