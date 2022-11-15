新型コロナのパッチ型ワクチン、臨床試験開始

オーストラリア新型コロナのパッチ型ワクチン、臨床試験開始医薬NEW国・地域オーストラリア業種医薬関連タグオーストラリア保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（14日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ対策の緩和適用、国内外で広がる中国-全国社会倉庫陸運海運空運社会一般政策・法律・規制NEW中国で四つんばい現象話題、コロナでストレスか中国-全国社会保健医療社会一般NEW無症状感染、１万人超が継続 全国にまん延、当面高止まりか中国-全国社会保健医療社会一般NEW新たに6014人感染、前日から561人減香港社会統計保健医療社会一般NEW新型コロナの域内感染者、14日は１万6578人台湾社会保健医療社会一般NEW関連記事ＱＬＤ大、パッチ型ワクチンを開発オーストラリア医薬保健医療インフラ【社会面短信】「越はネット利用者数アジア７位」などベトナム社会ＩＴ一般通信保健医療社会一般事件雇用・労務国内初の混合ワクチン製造支援：第一三共、風疹などで技術供与ベトナム医薬保健医療昨年のはしか患者数、前年の３倍に拡大シンガポール社会保健医療社会一般豪研究者ら、「貼るワクチン」開発へオーストラリア医薬マクロ経済医薬品