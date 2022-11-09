アイフォーン14が品薄、中国工場集団感染で

ベトナムアイフォーン14が品薄、中国工場集団感染でＩＴNEW国・地域ベトナム業種ＩＴ関連タグ中国ベトナム電機保健医療ＩＴ一般電子・コンピューター通信小売り関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（８日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染拡大に新たな波 ７日に7500人、５月初旬の高水準中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成人の４割が今年コロナ感染、中文大調査香港社会統計保健医療社会一般NEWオミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般NEW政府支援の無料ツアー、９日から新規募集香港観光観光政策・法律・規制NEW関連記事iPhone13、10月１日に予約受け付け開始タイＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信ペガトロン、iPhoneミニの受注３割減か台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信車部品鴻海、ブラジルとインドで新iPhone生産か台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信iPhone新機種、印では6.5万ルピーからインドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信ｉＰｈｏｎｅ11、20日にタイでも発売タイＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信小売り