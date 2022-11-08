持続可能な貿易ランキング、総合５位

シンガポール持続可能な貿易ランキング、総合５位経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計貿易貿易統計10月輸出額、２カ月連続減少 最終製品の需要弱含みで台湾経済マクロ経済貿易統計NEW９月の経常収支、16.1億ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW持続可能な貿易ランキング、総合５位シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW10月の輸出、２年半ぶり減少 前年比0.3％減、輸入も落ち込み中国-全国経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業車部品過去10年で初の２百億円超え 対日輸出、９月も勢い衰えずミャンマー経済マクロ経済貿易統計繊維その他製造農林・水産７～９月ＧＤＰ成長率5.72％ 資源輸出好調で伸び加速インドネシア経済マクロ経済貿易統計保健医療金融一般倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り関連記事ＩＭＤ人材ランク、47位で変わらずインドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務世界人材ランク、10ランク上昇の45位フィリピン経済統計雇用・労務潜在競争力ランク、シンガポールは総合２位シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般インフラ金融一般教育政治一般中国の競争力31位、工業発展は37位中国-全国統計タイのＩＴ開発最下位、ＩＭＤの競争力ランキングタイ電子・コンピューター